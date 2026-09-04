A Secretaria Municipal de Obras de Birigui intensificou a fiscalização de construções no município com o objetivo de identificar e prevenir obras irregulares e verificar o cumprimento das normas previstas na legislação.
A fiscalização busca reduzir riscos relacionados a construções que estejam fora dos padrões exigidos, incluindo possíveis acidentes, desabamentos e problemas que possam atingir trabalhadores, moradores e imóveis vizinhos.
A atuação dos fiscais também envolve a ocupação das calçadas durante as obras. A orientação é para que materiais de construção e entulhos não sejam deixados em locais destinados à circulação de pedestres e cadeirantes, garantindo o acesso e a mobilidade.
Outro ponto fiscalizado é o descarte de resíduos. O armazenamento e a destinação inadequados de materiais podem contribuir para o aumento da poeira, formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e obstrução de bueiros.
O acúmulo de resíduos em sistemas de drenagem pode dificultar o escoamento da água e contribuir para ocorrências de alagamentos durante períodos de chuva.
A Prefeitura também afirma que a regularidade das construções contribui para a preservação da infraestrutura urbana, incluindo redes de água, esgoto e energia, além das condições de mobilidade nos bairros.
A Secretaria de Obras orienta os responsáveis por construções a seguir as exigências previstas na legislação municipal para evitar irregularidades e possíveis transtornos durante a execução dos serviços.
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