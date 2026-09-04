A Secretaria Municipal de Obras de Birigui intensificou a fiscalização de construções no município com o objetivo de identificar e prevenir obras irregulares e verificar o cumprimento das normas previstas na legislação.

A fiscalização busca reduzir riscos relacionados a construções que estejam fora dos padrões exigidos, incluindo possíveis acidentes, desabamentos e problemas que possam atingir trabalhadores, moradores e imóveis vizinhos.

A atuação dos fiscais também envolve a ocupação das calçadas durante as obras. A orientação é para que materiais de construção e entulhos não sejam deixados em locais destinados à circulação de pedestres e cadeirantes, garantindo o acesso e a mobilidade.