A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na terça-feira, 8 de setembro, às 19h, a 28ª Sessão Ordinária. A reunião ocorre excepcionalmente na terça-feira, já que, tradicionalmente, as sessões do Legislativo são realizadas às segundas-feiras. A mudança ocorre em razão do feriado. Entre os assuntos previstos na Ordem do Dia, um dos destaques é a discussão de um recurso relacionado ao projeto que pretende instituir uma Política Municipal de Prevenção e Combate ao Assédio Moral na Administração Pública.

O Recurso de autoria da vereadora Sol do Autismo, pede a reconsideração da decisão que não recebeu o Projeto de Lei. A proposta prevê uma política municipal voltada à prevenção e à conscientização sobre o assédio moral no âmbito da administração pública direta e indireta de Araçatuba.

De acordo com a justificativa apresentada no recurso, a autora sustenta que o projeto não cria cargos, órgãos ou nova estrutura administrativa e que também não estabelece um novo regime disciplinar para os servidores. O documento argumenta ainda que a proposta se limita a estabelecer diretrizes de prevenção e conscientização e cita entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo para defender a competência do Legislativo para tratar da matéria. A decisão sobre o recurso será feita pelo plenário.

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