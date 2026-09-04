A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na terça-feira, 8 de setembro, às 19h, a 28ª Sessão Ordinária. A reunião ocorre excepcionalmente na terça-feira, já que, tradicionalmente, as sessões do Legislativo são realizadas às segundas-feiras. A mudança ocorre em razão do feriado. Entre os assuntos previstos na Ordem do Dia, um dos destaques é a discussão de um recurso relacionado ao projeto que pretende instituir uma Política Municipal de Prevenção e Combate ao Assédio Moral na Administração Pública.
O Recurso de autoria da vereadora Sol do Autismo, pede a reconsideração da decisão que não recebeu o Projeto de Lei. A proposta prevê uma política municipal voltada à prevenção e à conscientização sobre o assédio moral no âmbito da administração pública direta e indireta de Araçatuba.
De acordo com a justificativa apresentada no recurso, a autora sustenta que o projeto não cria cargos, órgãos ou nova estrutura administrativa e que também não estabelece um novo regime disciplinar para os servidores. O documento argumenta ainda que a proposta se limita a estabelecer diretrizes de prevenção e conscientização e cita entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo para defender a competência do Legislativo para tratar da matéria. A decisão sobre o recurso será feita pelo plenário.
SAMUPET propõe atendimento móvel de urgência veterinária em Araçatuba
Outro destaque da pauta é o Projeto de Lei de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, que estabelece diretrizes para a implementação do SAMUPET – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário. A proposta prevê atendimento emergencial para cães e gatos em situação de abandono que estejam em risco iminente, incluindo animais vítimas de atropelamentos, envenenamentos ou maus-tratos.
O texto estabelece como objetivos garantir socorro imediato a animais errantes em situações de urgência e emergência, contribuir para a saúde pública e o controle de zoonoses e estimular a colaboração entre o Poder Público e a sociedade civil. Entre as possibilidades previstas estão a utilização de unidades móveis adaptadas com suporte básico de vida veterinário, além de convênios e parcerias com entidades de proteção animal, universidades, clínicas veterinárias e empresas privadas.
Também está na pauta o Projeto de Lei de autoria do vereador João Moreira, que institui a Política Municipal de Consolidação e Integração das Campanhas Educativas de Trânsito. A proposta busca unificar e fortalecer ações de conscientização viária, estimulando comportamentos seguros de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres e integrando iniciativas como o Maio Amarelo e a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Álcool no Trânsito.
A 28ª Sessão Ordinária da Câmara de Araçatuba começa às 19h desta terça-feira (8), com transmissão pela TV Câmara e pelo canal da Câmara Municipal no YouTube. A Ordem do Dia também inclui, em regime de urgência do Executivo, que institui o Fórum Municipal de Educação como instância permanente de participação, monitoramento e acompanhamento das políticas públicas educacionais.
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