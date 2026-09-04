Uma jovem de 22 anos morreu na quarta-feira (2), após permanecer internada por 16 dias em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em Braúna. O sepultamento ocorreu ontem (3), no cemitério municipal.
Maria Eduarda da Silva Freitas estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida na traseira por um carro na noite de 17 de agosto. A colisão aconteceu na estrada vicinal Nicola Barbieri.
De acordo com as informações apuradas, a motocicleta, uma XRE-300 com placas de Araçatuba, era conduzida por um rapaz de 24 anos. O veículo seguia pela estrada quando foi atingido por um GM Astra, com placas de Birigui.
O motorista do carro, um engenheiro de 29 anos, acabou atingindo a parte traseira da moto.
Com a batida, os dois ocupantes da motocicleta caíram. O condutor sofreu ferimentos aparentemente leves, enquanto Maria Eduarda teve lesões graves na cabeça, além de dificuldades para respirar e sinais de instabilidade cardíaca.
Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de ambulância de Braúna e foi levada ao pronto-socorro de Penápolis. Posteriormente, passou pelo pronto-socorro municipal de Araçatuba e acabou transferida para a Santa Casa da cidade.
Uma avaliação médica realizada no dia seguinte ao acidente apontou a necessidade de uma cirurgia de emergência devido a um traumatismo cranioencefálico.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico antes de ser liberado à família.
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