Uma caminhada de conscientização sobre a doença de Alzheimer será realizada no dia 17 de setembro, em Araçatuba. O evento chega à quarta edição e pretende reunir idosos, familiares, cuidadores, profissionais e moradores interessados em conhecer mais sobre a doença e os direitos das pessoas que convivem com ela.

A concentração está marcada para as 7h30, em frente ao Zoológico Municipal de Araçatuba. A organização é da Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete.

A campanha deste ano tem como tema “Além da memória, existe uma vida”, reforçando a importância de olhar para além dos efeitos da doença e preservar a dignidade, os vínculos e os direitos dos pacientes.