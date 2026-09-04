Uma caminhada de conscientização sobre a doença de Alzheimer será realizada no dia 17 de setembro, em Araçatuba. O evento chega à quarta edição e pretende reunir idosos, familiares, cuidadores, profissionais e moradores interessados em conhecer mais sobre a doença e os direitos das pessoas que convivem com ela.
A concentração está marcada para as 7h30, em frente ao Zoológico Municipal de Araçatuba. A organização é da Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete.
A campanha deste ano tem como tema “Além da memória, existe uma vida”, reforçando a importância de olhar para além dos efeitos da doença e preservar a dignidade, os vínculos e os direitos dos pacientes.
Durante a programação, os participantes poderão acompanhar a caminhada e participar de atividades como ginástica, alongamento e Pilates solo. Também está prevista uma palestra voltada à conscientização sobre os direitos das pessoas idosas com Alzheimer.
A organização orienta os participantes a usarem roupas na cor roxa, símbolo da campanha, para ajudar a dar visibilidade à causa.
Após as atividades, haverá uma confraternização com piquenique. Quem puder participar poderá levar um prato de doce ou salgado e refrigerante para compartilhar.
A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba, Turma da Néia e Zatti Saúde.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 99661-0060.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.