Alunos de duas escolas municipais de Araçatuba participaram de uma atividade de educação para o trânsito nesta terça-feira (1º). A ação levou orientações sobre segurança aos estudantes das escolas Cristiano Olsen e Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei.

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, promoveu a atividade. O objetivo foi aproximar as crianças de situações que fazem parte do cotidiano e mostrar como atitudes simples podem contribuir para um trânsito mais seguro.

Crianças recebem orientações sobre segurança

Durante a atividade, os estudantes aprenderam sobre a forma correta de atravessar as ruas e a importância de utilizar a faixa de pedestres. Além disso, receberam orientações sobre sinalização e atenção ao movimento dos veículos.