Alunos de duas escolas municipais de Araçatuba participaram de uma atividade de educação para o trânsito nesta terça-feira (1º). A ação levou orientações sobre segurança aos estudantes das escolas Cristiano Olsen e Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei.
A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, promoveu a atividade. O objetivo foi aproximar as crianças de situações que fazem parte do cotidiano e mostrar como atitudes simples podem contribuir para um trânsito mais seguro.
Crianças recebem orientações sobre segurança
Durante a atividade, os estudantes aprenderam sobre a forma correta de atravessar as ruas e a importância de utilizar a faixa de pedestres. Além disso, receberam orientações sobre sinalização e atenção ao movimento dos veículos.
A equipe também reforçou os cuidados necessários para quem circula como pedestre. Da mesma forma, abordou comportamentos seguros para as crianças enquanto passageiras de veículos.
As orientações foram apresentadas de maneira prática e adequada à faixa etária dos estudantes.
Conhecimento pode chegar às famílias
Segundo o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a iniciativa busca desenvolver uma cultura de segurança desde a infância.
Além de orientar os estudantes, a proposta é estimular as crianças a compartilhar em casa aquilo que aprenderam. Dessa forma, o conteúdo trabalhado nas escolas também pode alcançar pais e outros familiares.
A administração municipal pretende, assim, aproximar o tema da realidade dos alunos e incentivar a participação das crianças na construção de um trânsito mais seguro.
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