Araçatuba tem atualmente 2.555 unidades residenciais em construção e outros 1.408 lotes previstos em três novos loteamentos. Os números mostram a expansão urbana do município e, segundo levantamento da Prefeitura, esse movimento também acompanha o crescimento da atividade econômica nos bairros.
As 2.555 unidades estão distribuídas por 13 empreendimentos residenciais e incluem apartamentos, studios e outras tipologias. Além disso, a implantação dos novos loteamentos tem provocado mudanças na infraestrutura de algumas regiões. No Iporã, por exemplo, a iniciativa privada realiza obras de pavimentação viária relacionadas à implantação de um empreendimento.
Os dados integram o levantamento “Araçatuba Empreende”, elaborado pelo Observatório Econômico, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho.
Novas empresas avançam fora do Centro
Entre janeiro e julho de 2026, Araçatuba registrou 4.307 novos estabelecimentos, 582 a mais do que no mesmo período de 2025. Dessa forma, o crescimento chegou a 15,6%.
A expansão ocorreu principalmente fora da região central. Do aumento líquido de 582 estabelecimentos, 571 foram registrados nos bairros, o equivalente a 96,4% do total.
Com isso, a participação do Centro no conjunto de novas empresas caiu de 4,46% para 4,11%.
Além disso, o levantamento mostra uma distribuição da atividade empresarial por diferentes regiões. Nenhum dos 15 bairros com maior número de novos estabelecimentos concentra mais de 6% das aberturas. Juntos, eles representam 36,3% do total.
Umuarama lidera abertura de empresas
O Umuarama aparece na primeira posição, com 243 novas empresas no período analisado. Outros bairros em processo recente de ocupação também registraram crescimento.
No São Rafael, o número passou de 21 para 46 empresas, alta de 119%. Já o Conjunto Habitacional Doutor Antônio Villela Silva teve crescimento de 56%, enquanto o Residencial Jardim Atlântico avançou 57,1%. No bairro Amizade, a alta chegou a quase 64%.
O Residencial Barcelona, por sua vez, não havia registrado novas empresas no mesmo período de 2025. Neste ano, foram contabilizados sete novos estabelecimentos.
Segundo o estudo, áreas como Campo Belo, Ferreira Hub e Manacá da Serra, que concentram novos empreendimentos residenciais, também apresentam potencial de expansão da atividade econômica conforme as unidades sejam entregues e ocupadas.
Pequenos negócios acompanham expansão
Os microempreendedores individuais (MEIs) representam 69% dos novos registros analisados, com 951 formalizações. Ao mesmo tempo, o levantamento identificou redução de 24% no número de microempresas tradicionais.
Entre as atividades que mais avançaram aparecem transporte de carga, entrega rápida e serviços de malote. Juntos, esses segmentos representam 198 das 582 novas empresas consideradas no crescimento líquido, ou 34%.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, Alencar José Colombo Sader, os números demonstram uma descentralização das oportunidades.
“O crescimento dos bairros vem seguido de novas oportunidades para quem quer empreender. Os números confirmam uma tendência que a Secretaria já vinha acompanhando: o empreendedorismo araçatubense não depende de um único polo, ele se espalha pela cidade”, afirmou.
Segundo Sader, os dados também podem orientar ações de apoio aos pequenos negócios, como acesso a crédito e qualificação para MEIs.
Expansão cria novos polos de consumo
O levantamento cruzou dados empresariais da Receita Federal e identificou 49 bairros com crescimento da atividade empresarial. Segundo a Prefeitura, muitos estão relacionados à expansão de conjuntos habitacionais e loteamentos recentes.
Para o prefeito Lucas Zanatta (PL), a chegada de novos moradores também estimula o comércio e a prestação de serviços nas regiões em expansão.
“Cada novo residencial que entregamos não é só um endereço novo, é um polo de geração de renda que nasce junto. Onde a família se muda, o pequeno comércio, o salão, a oficina e o entregador MEI vêm logo atrás”, afirmou.
Dessa forma, o Observatório Econômico acompanha a expansão da construção civil, os novos loteamentos e a ocupação das áreas residenciais para identificar mudanças na economia local e subsidiar políticas de incentivo ao empreendedorismo.
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