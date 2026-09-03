Araçatuba tem atualmente 2.555 unidades residenciais em construção e outros 1.408 lotes previstos em três novos loteamentos. Os números mostram a expansão urbana do município e, segundo levantamento da Prefeitura, esse movimento também acompanha o crescimento da atividade econômica nos bairros.

As 2.555 unidades estão distribuídas por 13 empreendimentos residenciais e incluem apartamentos, studios e outras tipologias. Além disso, a implantação dos novos loteamentos tem provocado mudanças na infraestrutura de algumas regiões. No Iporã, por exemplo, a iniciativa privada realiza obras de pavimentação viária relacionadas à implantação de um empreendimento.

Os dados integram o levantamento “Araçatuba Empreende”, elaborado pelo Observatório Econômico, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho.

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