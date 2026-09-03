Um celular furtado em junho de 2024, na capital paulista, foi recuperado em Araçatuba por meio do programa SP Mobile. A Polícia Civil apreendeu o aparelho nesta quarta-feira (2), depois que a mulher que estava com o telefone recebeu uma mensagem para comparecer a uma delegacia.
Segundo o boletim de ocorrência, trata-se de um iPhone 11. O aparelho constava com restrição de uso no Cadastro Nacional de Celulares por causa do registro de furto.
O crime ocorreu no dia 26 de junho de 2024, na região da Consolação, em São Paulo. Conforme o registro da época, a vítima aguardava um carro de aplicativo quando um homem passou de bicicleta e furtou o celular.
Mulher recebeu mensagem e entregou aparelho
De acordo com o BO registrado em Araçatuba, a mulher recebeu pelo WhatsApp uma mensagem de uma delegacia da Polícia Civil de São Paulo. A comunicação solicitava que ela comparecesse à unidade policial mais próxima e apresentasse o telefone.
A mensagem chegou em nome do marido dela, já que o chip estava cadastrado em nome dele. No entanto, a mulher informou à polícia que utilizava o aparelho.
Após receber a comunicação, ela procurou o plantão policial de Araçatuba e apresentou voluntariamente o celular, sem o chip.
Ainda segundo o boletim, a mulher declarou que havia comprado o iPhone usado em um estabelecimento comercial de Araçatuba. Além disso, apresentou à polícia um recibo de compra em seu nome.
Os policiais consultaram o IMEI, número de identificação individual do aparelho, e constataram a restrição no Cadastro Nacional de Celulares. Em seguida, localizaram o boletim eletrônico referente ao furto ocorrido em 2024.
A Polícia Civil apreendeu o telefone e colheu as declarações da mulher. O caso será remetido para outra unidade policial para continuidade das providências.
Como funciona o SP Mobile
O SP Mobile é um programa da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A iniciativa reúne informações para auxiliar as forças de segurança no combate a roubos, furtos e receptação de celulares.
O sistema permite identificar aparelhos com registro de furto, roubo ou extravio por meio do IMEI. A partir desses dados, o programa busca localizar os dispositivos e possibilitar a posterior devolução aos legítimos proprietários.
O SP Mobile reúne esforços das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica. O programa funciona em três etapas: notificação e atendimento dos usuários identificados com aparelhos irregulares, busca ativa daqueles que não comparecem após a comunicação e entrega coordenada dos celulares recuperados às vítimas.
Segundo as orientações do programa, quem recebe uma notificação deve procurar uma unidade da Polícia Civil no prazo informado e levar documento pessoal, o aparelho e, caso possua, nota fiscal, comprovantes de pagamento ou registros da negociação.
Além disso, a Secretaria da Segurança Pública alerta que o SP Mobile não solicita pagamentos ou transferências via Pix. O programa também não pede senhas de celulares, contas bancárias, redes sociais ou códigos recebidos por SMS.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.