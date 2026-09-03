Um celular furtado em junho de 2024, na capital paulista, foi recuperado em Araçatuba por meio do programa SP Mobile. A Polícia Civil apreendeu o aparelho nesta quarta-feira (2), depois que a mulher que estava com o telefone recebeu uma mensagem para comparecer a uma delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência, trata-se de um iPhone 11. O aparelho constava com restrição de uso no Cadastro Nacional de Celulares por causa do registro de furto.

O crime ocorreu no dia 26 de junho de 2024, na região da Consolação, em São Paulo. Conforme o registro da época, a vítima aguardava um carro de aplicativo quando um homem passou de bicicleta e furtou o celular.

Mulher recebeu mensagem e entregou aparelho