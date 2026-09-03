Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel na tarde desta quinta-feira (3), na Avenida João Cernach, no bairro Costa Rica, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 13h15.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e esteve no local para atender a ocorrência. Segundo o motorista do carro, de 55 anos, ele seguia pela avenida no sentido Centro quando um veículo que trafegava pela faixa da direita teria iniciado uma manobra para a esquerda.
Ainda conforme o relato do condutor, ao tentar desviar, ele percebeu que o motociclista já estava ao lado esquerdo do automóvel e também fazia uma tentativa de desvio. Nesse momento, a motocicleta teria atingido o retrovisor do carro, provocando a queda do jovem.
O motociclista apresentou uma versão diferente aos policiais. Ele afirmou que seguia pela mesma avenida e no mesmo sentido quando teria tido a passagem fechada pelo automóvel. Ao tentar evitar o choque, perdeu o equilíbrio e caiu.
Com a queda, o jovem sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado ao pronto-socorro municipal, onde permaneceu recebendo atendimento médico.
O motorista do automóvel não ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, a documentação dos dois veículos estava regular.
As circunstâncias da colisão deverão ser analisadas para esclarecer a dinâmica do acidente.
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