Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel na tarde desta quinta-feira (3), na Avenida João Cernach, no bairro Costa Rica, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 13h15.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e esteve no local para atender a ocorrência. Segundo o motorista do carro, de 55 anos, ele seguia pela avenida no sentido Centro quando um veículo que trafegava pela faixa da direita teria iniciado uma manobra para a esquerda.

Ainda conforme o relato do condutor, ao tentar desviar, ele percebeu que o motociclista já estava ao lado esquerdo do automóvel e também fazia uma tentativa de desvio. Nesse momento, a motocicleta teria atingido o retrovisor do carro, provocando a queda do jovem.