03 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MULHER NO CRIME

Mulher é presa com 307 tubos de cocaína em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O material foi apreendido e a suspeita conduzida à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde o caso foi apresentado à autoridade policial
O material foi apreendido e a suspeita conduzida à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde o caso foi apresentado à autoridade policial

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na noite desta quarta-feira (2), no bairro São José, em Araçatuba.

A ocorrência teve início após os policiais receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes na Rua Maria Terezinha Flor. A equipe passou a monitorar a região e identificou uma movimentação considerada suspeita nas proximidades de uma residência.

Durante a averiguação, os policiais abordaram a mulher que estava em frente ao imóvel. Nas buscas, foram localizados 307 microtubos contendo cocaína, além de quatro aparelhos celulares e duas câmeras de monitoramento.

O material foi apreendido e a suspeita conduzida à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.

Após analisar a ocorrência, o delegado responsável ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A mulher permaneceu recolhida e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários