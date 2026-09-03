Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na noite desta quarta-feira (2), no bairro São José, em Araçatuba.

A ocorrência teve início após os policiais receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes na Rua Maria Terezinha Flor. A equipe passou a monitorar a região e identificou uma movimentação considerada suspeita nas proximidades de uma residência.

Durante a averiguação, os policiais abordaram a mulher que estava em frente ao imóvel. Nas buscas, foram localizados 307 microtubos contendo cocaína, além de quatro aparelhos celulares e duas câmeras de monitoramento.