Uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante patrulhamento pelo bairro Lago Azul, em Araçatuba.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes percorriam a região quando identificaram o suspeito. Ao notar a presença da equipe, ele teria dispensado um saco plástico e iniciado uma fuga em direção a uma área verde.
Os policiais acompanharam o indivíduo e, durante a ação, localizaram o material abandonado. Dentro do saco havia 56 microtubos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 56 gramas da droga.
O suspeito foi alcançado e detido nas proximidades da rua Antônio Alves Branco. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 40 em dinheiro e um celular da marca Samsung.
Diante da apreensão e das circunstâncias da ocorrência, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Araçatuba.
Após análise do caso, a autoridade policial ratificou a prisão. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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