Uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante patrulhamento pelo bairro Lago Azul, em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes percorriam a região quando identificaram o suspeito. Ao notar a presença da equipe, ele teria dispensado um saco plástico e iniciado uma fuga em direção a uma área verde.

Os policiais acompanharam o indivíduo e, durante a ação, localizaram o material abandonado. Dentro do saco havia 56 microtubos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 56 gramas da droga.