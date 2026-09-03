Moradores de oito bairros de Araçatuba podem enfrentar interferências no abastecimento de água nesta quinta-feira (3) devido a uma manutenção programada realizada pela GS Inima Samar.
O serviço está previsto para começar às 8h, na rua Ernesto Foizer, 200, no bairro Atlântico. Segundo a concessionária, a equipe fará a interligação de uma rede de água no local.
A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 15h, após a conclusão dos trabalhos.
Veja os bairros que podem ser afetados
- Atlântico
- Chácara Arco-Íris
- Chácara Versalhes
- Costa Ville
- Jardim Etemp
- Petit Trianon
- Parque Industrial de Grandes Resíduos
- Parque Industrial Maria Izabel de Almeida Prado
Moradores devem economizar água
De acordo com a Samar, imóveis que possuem caixa-d'água adequada não devem sentir os efeitos da interrupção, desde que o consumo seja controlado durante o período da manutenção.
A orientação é utilizar a água armazenada sem desperdícios. A concessionária recomenda que o reservatório tenha capacidade suficiente para atender ao consumo do imóvel por pelo menos 24 horas.
Outra orientação é que os moradores fechem o registro de entrada de água localizado no cavalete durante a manutenção. Após o término do serviço, o registro deve ser aberto novamente para auxiliar na retomada do abastecimento.
A Samar informa que dúvidas e outras informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento da concessionária: 0800-770-2295 e WhatsApp (11) 95020-6424.
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