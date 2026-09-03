Moradores de oito bairros de Araçatuba podem enfrentar interferências no abastecimento de água nesta quinta-feira (3) devido a uma manutenção programada realizada pela GS Inima Samar.

O serviço está previsto para começar às 8h, na rua Ernesto Foizer, 200, no bairro Atlântico. Segundo a concessionária, a equipe fará a interligação de uma rede de água no local.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 15h, após a conclusão dos trabalhos.

Veja os bairros que podem ser afetados

Atlântico

Chácara Arco-Íris

Chácara Versalhes

Costa Ville

Jardim Etemp

Petit Trianon

Parque Industrial de Grandes Resíduos

Parque Industrial Maria Izabel de Almeida Prado

Moradores devem economizar água