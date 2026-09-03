03 de setembro de 2026
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BAIRROS SEM ÁGUA

Manutenção pode afetar abastecimento em bairros de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Samar
Serviço começa às 8h e previsão da Samar é normalizar o fornecimento até as 15h
Serviço começa às 8h e previsão da Samar é normalizar o fornecimento até as 15h

Moradores de oito bairros de Araçatuba  podem enfrentar interferências no abastecimento de água nesta quinta-feira (3) devido a uma manutenção programada realizada pela GS Inima Samar.

O serviço está previsto para começar às 8h, na rua Ernesto Foizer, 200, no bairro Atlântico. Segundo a concessionária, a equipe fará a interligação de uma rede de água no local.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 15h, após a conclusão dos trabalhos.

Veja os bairros que podem ser afetados

  • Atlântico
  • Chácara Arco-Íris
  • Chácara Versalhes
  • Costa Ville
  • Jardim Etemp
  • Petit Trianon
  • Parque Industrial de Grandes Resíduos
  • Parque Industrial Maria Izabel de Almeida Prado

Moradores devem economizar água

De acordo com a Samar, imóveis que possuem caixa-d'água adequada não devem sentir os efeitos da interrupção, desde que o consumo seja controlado durante o período da manutenção.

A orientação é utilizar a água armazenada sem desperdícios. A concessionária recomenda que o reservatório tenha capacidade suficiente para atender ao consumo do imóvel por pelo menos 24 horas.

Outra orientação é que os moradores fechem o registro de entrada de água localizado no cavalete durante a manutenção. Após o término do serviço, o registro deve ser aberto novamente para auxiliar na retomada do abastecimento.

A Samar informa que dúvidas e outras informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento da concessionária: 0800-770-2295 e WhatsApp (11) 95020-6424.

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