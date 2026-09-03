Moradores do noroeste de São Paulo poderão concorrer a vagas gratuitas em cursos voltados à área da cultura. O programa CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura abre, a partir de 9 de setembro, inscrições para 922 vagas distribuídas em 53 cursos.
Do total, 847 oportunidades estão em 49 cursos presenciais. Outras 75 vagas serão destinadas a quatro formações realizadas pela internet.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21 de setembro. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos.
Na região de Araçatuba, haverá uma formação em Penápolis, com 15 vagas.
Já na região de Bauru, o curso será realizado em Lins, também com 15 oportunidades.
Na região de São José do Rio Preto, serão oferecidos dois cursos, um em Bady Bassitt e outro em Ariranha, com 15 vagas em cada município.
Cursos abordam diferentes áreas
A programação reúne formações em diversas áreas da cadeia produtiva cultural. Entre os temas estão Game Design, produção audiovisual para esportes eletrônicos, escrita criativa, fotografia analógica, marcenaria aplicada ao design, costura criativa, cinema e montagem e gestão de lona circense.
Também haverá quatro opções de cursos na modalidade online, com conteúdos relacionados à escrita, produção cultural, gestão de equipamentos culturais e criação na área da moda.
Ao todo, as atividades serão realizadas em 18 cidades do estado, incluindo municípios das regiões de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Campinas, Santos, São José dos Campos e Grande São Paulo.
Onde serão as atividades no interior
- Penápolis - 1 curso, 15 vagas
- Lins - 1 curso, 15 vagas
- Bady Bassitt - 1 curso, 15 vagas
- Ariranha - 1 curso, 15 vagas
As formações fazem parte do CultSP PRO, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).
As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do CultSP PRO ou e-mail atendimento@cultsppro.org.br. Pessoas que necessitarem de recursos de acessibilidade devem informar essa necessidade no formulário de inscrição.
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