Moradores do noroeste de São Paulo poderão concorrer a vagas gratuitas em cursos voltados à área da cultura. O programa CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura abre, a partir de 9 de setembro, inscrições para 922 vagas distribuídas em 53 cursos.

Do total, 847 oportunidades estão em 49 cursos presenciais. Outras 75 vagas serão destinadas a quatro formações realizadas pela internet.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21 de setembro. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos.