Ambos ultrapassaram limites. Mas existe uma ironia que acompanha todos os grandes poderes: quanto maior o império, mais frágil se torna a ilusão de que ele pertence ao conquistador. É por isso que a história de Alexandre continua sendo uma parábola sobre o poder. Todo império acredita que durará para sempre até o dia em que descobre que também possui uma queda.

Alexandre, o Grande. O da Macedônia conquistou a Pérsia. O de Brasília, um lugar privilegiado na agenda de Daniel Vorcaro. Um deles atravessou continentes. O outro, segundo o que veio a público, aparentemente atravessou uma fronteira muito mais delicada: aquela que deveria separar o juiz do jurisdicionado.

As mensagens e documentos divulgados apontam para uma relação próxima entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, com contatos e circunstâncias que, no mínimo, exigem explicações. Não se trata de transformar suspeitas em condenações, mas de reconhecer que os fatos revelados são graves o suficiente para merecer investigação e escrutínio público.

E aqui está o ponto central: a Justiça não precisa apenas ser imparcial; precisa também parecer imparcial. A distância entre o julgador e aquele que pode ser alcançado pela atuação do Estado não é mero detalhe protocolar. É parte da confiança que sustenta o próprio Poder Judiciário.

Não se trata de esquerda ou direita. Não se trata de gostar ou não de Alexandre de Moraes. Trata-se de uma questão institucional. Quanto maior o poder concentrado em uma autoridade, maior deve ser a exigência de transparência, especialmente quando surgem dúvidas sobre sua relação com pessoas diretamente interessadas em decisões ou investigações.