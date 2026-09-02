Birigui recebeu nesta semana um estudo técnico com propostas para ampliar a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos produzidos no município.
Batizado de “Birigui Circular”, o documento foi entregue à prefeita Samanta Borini pelo consultor da Organização das Nações Unidas (ONU) Carlos Silva Filho e deverá servir de base para o planejamento da gestão de resíduos nos próximos anos.
Entre as alternativas apresentadas estão a expansão da coleta seletiva, o fortalecimento da cadeia de reciclagem e o aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de biogás, biometano e fertilizantes.
O estudo também apresenta um diagnóstico da situação atual. Segundo o levantamento, a coleta regular de resíduos alcança 98,99% da população, o equivalente a aproximadamente 117,4 mil moradores.
O documento aponta, porém, problemas como queima de resíduos e descarte irregular de materiais em terrenos e outros locais inadequados.
Estudo prevê maior reaproveitamento
As propostas são baseadas no conceito de economia circular, que busca reduzir o descarte definitivo de materiais por meio de reutilização, reciclagem e outras formas de aproveitamento.
O estudo traça estratégias de médio e longo prazo para aumentar o reaproveitamento dos resíduos produzidos em Birigui e reduzir o volume encaminhado à destinação final.
Uma das frentes é a ampliação da coleta seletiva e da cadeia de reciclagem.
O documento também analisa alternativas para o aproveitamento dos resíduos orgânicos, incluindo a produção de biogás, biometano e fertilizantes.
Outra proposta é ampliar a participação das cooperativas de catadores na gestão dos resíduos, com possibilidade de geração de trabalho e renda.
Município vai analisar propostas
Com a entrega do estudo, caberá à Prefeitura avaliar quais medidas poderão ser implantadas e definir prioridades, custos e cronograma.
Segundo a administração municipal, o documento faz parte de um projeto internacional de gestão circular de resíduos sólidos urbanos.
A Prefeitura informa que Birigui foi o primeiro município selecionado para participar da iniciativa.
A prefeita Samanta Borini afirmou que o estudo será utilizado no planejamento das próximas ações relacionadas à gestão de resíduos no município.
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