Birigui recebeu nesta semana um estudo técnico com propostas para ampliar a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos produzidos no município.

Batizado de “Birigui Circular”, o documento foi entregue à prefeita Samanta Borini pelo consultor da Organização das Nações Unidas (ONU) Carlos Silva Filho e deverá servir de base para o planejamento da gestão de resíduos nos próximos anos.

Entre as alternativas apresentadas estão a expansão da coleta seletiva, o fortalecimento da cadeia de reciclagem e o aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de biogás, biometano e fertilizantes.