Projéteis foram encontrados na região do crânio de uma onça-parda adulta atropelada na noite de segunda-feira (31), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.

Os fragmentos foram localizados durante a necropsia realizada no setor de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. O felino era um macho adulto.

Segundo a avaliação preliminar, os materiais alojados nos tecidos apresentam características semelhantes a chumbinhos. A descoberta indica que o animal teria sido atingido por disparos anteriormente, mas ainda não é possível determinar quando isso ocorreu nem se os ferimentos tiveram relação com a morte.