Projéteis foram encontrados na região do crânio de uma onça-parda adulta atropelada na noite de segunda-feira (31), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.
Os fragmentos foram localizados durante a necropsia realizada no setor de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. O felino era um macho adulto.
Segundo a avaliação preliminar, os materiais alojados nos tecidos apresentam características semelhantes a chumbinhos. A descoberta indica que o animal teria sido atingido por disparos anteriormente, mas ainda não é possível determinar quando isso ocorreu nem se os ferimentos tiveram relação com a morte.
Exames complementares serão realizados para esclarecer o caso. A onça foi atropelada por volta das 22h55, na altura do km 55,5 da SP-463, no sentido norte. O corpo foi recolhido por uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e encaminhado à Unesp.
Radiografia buscará outros fragmentos
Durante a avaliação inicial, os especialistas identificaram lesões na face e na cavidade torácica, além dos fragmentos na região da cabeça.
A equipe deverá realizar radiografias para verificar se há outros projéteis no corpo e identificar possíveis lesões que não tenham sido constatadas na primeira avaliação.
Os pesquisadores também deverão avaliar as características dos fragmentos encontrados. Apesar de o animal ter sido recolhido após um atropelamento, a causa da morte ainda não foi determinada pelos especialistas.
Quando chegou à universidade, o felino já estava morto havia algumas horas. Os exames complementares deverão ajudar a esclarecer a extensão das lesões provocadas pelo atropelamento e dos ferimentos anteriores.
Atropelamentos caem no trecho da SP-463
Dados do DER-SP apontam redução nos registros de atropelamentos de animais silvestres entre os quilômetros 42 e 60 da SP-463.
Entre janeiro e agosto de 2024, foram registradas 20 ocorrências no trecho. No mesmo período de 2025, foram 13.
Em 2026, o número caiu para nove, redução de 30,8% em relação ao ano passado e de 55% na comparação com 2024.
Segundo o DER, os registros são utilizados para identificar pontos de maior circulação de animais e subsidiar estudos sobre medidas de proteção à fauna.
O órgão informou que estão em estudo intervenções para reduzir atropelamentos de animais silvestres nas rodovias. Os locais e as medidas a serem adotadas dependerão de avaliações técnicas e das características ambientais de cada trecho.
Entre os quilômetros 42 e 60 da SP-463 há ainda dois equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade.
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