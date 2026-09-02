O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aumentou as penas de um agropecuarista e de sua mulher, uma médica veterinária, condenados por estelionato e falsidade ideológica em processo envolvendo operações financeiras que somaram mais de R$ 1,3 milhão em Araçatuba.

A 3ª Câmara de Direito Criminal analisou recursos apresentados pelo Ministério Público e pelas defesas e elevou as penas, que eram de 2 anos e 7 meses, para 3 anos e 8 meses de reclusão, além de multa. A decisão foi unânime.

Apesar do aumento das penas, o Tribunal reduziu de 360 para 50 salários mínimos o valor fixado para reparação dos danos às vítimas.

TJ-SP considerou confiança das vítimas