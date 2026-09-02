A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Araçatuba nesta quarta-feira (2), durante a Operação Nacional Proteção Integral V. A ação combate crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

O mandado cumprido no município foi expedido pela Justiça. Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre o alvo da medida ou eventual apreensão realizada em Araçatuba.

A operação ocorreu simultaneamente nas 27 unidades da Federação. Além da Polícia Federal, participaram da ação as Polícias Civis de 20 estados.

Operação cumpre 153 mandados no país