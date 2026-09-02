A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Araçatuba nesta quarta-feira (2), durante a Operação Nacional Proteção Integral V. A ação combate crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.
O mandado cumprido no município foi expedido pela Justiça. Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre o alvo da medida ou eventual apreensão realizada em Araçatuba.
A operação ocorreu simultaneamente nas 27 unidades da Federação. Além da Polícia Federal, participaram da ação as Polícias Civis de 20 estados.
Operação cumpre 153 mandados no país
Ao todo, 755 policiais participaram da Operação Nacional Proteção Integral V, sendo 480 policiais federais e 275 policiais civis.
Segundo o balanço divulgado pela Polícia Federal, as equipes cumpriram 153 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. Além disso, houve 42 prisões em flagrante.
Durante a operação, as forças de segurança também apreenderam três menores e identificaram e resgataram duas vítimas de abuso.
A ação teve participação das Polícias Civis de Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
Ação combate material de abuso sexual infantojuvenil
A operação busca identificar e responsabilizar investigados por crimes relacionados ao armazenamento, compartilhamento, comercialização e produção de material de abuso sexual infantojuvenil.
Além disso, a Proteção Integral V dá continuidade a outras ações nacionais realizadas em 2025 e 2026. Entre elas estão as operações Proteção Integral I, II, III e IV e a Guardião Digital, realizada em março deste ano.
Segundo a Polícia Federal, entre janeiro e agosto de 2026, a instituição cumpriu ao menos 980 mandados de prisão contra foragidos da Justiça procurados por crimes sexuais.
PF alerta pais e responsáveis
A Polícia Federal também reforçou a importância de pais e responsáveis acompanharem as atividades de crianças e adolescentes na internet.
Entre as orientações estão conversar sobre os riscos do ambiente virtual, orientar sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos e acompanhar as atividades on-line.
Além disso, a PF recomenda atenção a mudanças de comportamento e orienta que crianças e adolescentes saibam procurar ajuda caso recebam contatos inadequados pela internet.
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