A penapolense Roberta Fornazari Marin, de 23 anos, conquistou o título da categoria Feminino 1D do Barretos Internacional e garantiu uma vaga para competir nos Estados Unidos. Médica veterinária e competidora de três tambores, ela disputará o The American, no Texas, em 2027.

A competição em Barretos reuniu 120 participantes na categoria. Segundo Roberta, o nível elevado das adversárias tornou a conquista ainda mais especial.

“Foi uma prova muito disputada com 120 meninas. Barretos reúne sempre as melhores competidoras e conseguir ganhar foi incrível, a realização de um sonho”, afirmou.