A penapolense Roberta Fornazari Marin, de 23 anos, conquistou o título da categoria Feminino 1D do Barretos Internacional e garantiu uma vaga para competir nos Estados Unidos. Médica veterinária e competidora de três tambores, ela disputará o The American, no Texas, em 2027.
A competição em Barretos reuniu 120 participantes na categoria. Segundo Roberta, o nível elevado das adversárias tornou a conquista ainda mais especial.
“Foi uma prova muito disputada com 120 meninas. Barretos reúne sempre as melhores competidoras e conseguir ganhar foi incrível, a realização de um sonho”, afirmou.
Além do título, a vitória garantiu à competidora a oportunidade de disputar o The American. A data da competição nos Estados Unidos ainda não foi definida.
Parceria com Grumman Fast
Roberta conquistou o título montando Grumman Fast. Apesar do resultado expressivo, a parceria entre a competidora e o cavalo ainda é recente.
“Não faz nem um ano que estamos competindo juntos”, contou.
A penapolense começou na equitação ainda criança, aos 9 ou 10 anos, inicialmente como diversão. Depois de um período afastada, retomou a modalidade aos 14 anos.
Desde então, não parou mais. Atualmente, Roberta soma nove anos participando de competições.
Treinos em família em Penápolis
A preparação acontece em Penápolis, no Rancho Marin, pertencente à família. Além disso, o pai acompanha Roberta diariamente nos treinamentos.
“Todos os dias vou treinar com meu pai”, explicou.
Ao longo da trajetória, a atleta acumulou diferentes conquistas. Entre os resultados que considera mais marcantes estão o título que lhe rendeu um carro zero-quilômetro em Mineiros e o tricampeonato em Colorado, conquistado em 2024, 2025 e 2026.
Roberta também é tricampeã de Americana e campeã nacional de 2023. Agora, acrescenta ao currículo o título do Barretos Internacional de 2026.
Vitória garante competição no Texas
Com a conquista em Barretos, Roberta recebeu a vaga para participar do The American, no Texas. A competição internacional será realizada em 2027, porém a data ainda será definida.
Para a competidora, a oportunidade representa a realização de mais um objetivo dentro do esporte.
“Já estou ansiosa para realizar esse sonho de competir nos EUA. Vai ser uma experiência incrível e vou levar o nome da minha cidade com muito carinho”, afirmou.
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