A Prefeitura de Araçatuba iniciou o processo de tombamento da Plataforma Ferroviária e da Praça do Relógio, no centro histórico da cidade. Com a abertura do procedimento, os dois bens passam a ter proteção provisória até uma decisão sobre o tombamento definitivo.

A Secretaria Municipal de Cultura conduz o processo por meio do Departamento de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPPHAC). A Prefeitura instaurou o procedimento por portaria, conforme os trâmites previstos na Lei Municipal nº 7.419/2011.

Durante esse período, ficam proibidas intervenções nos locais, com exceção de serviços de conservação e manutenção. Além disso, a Prefeitura prevê obras de retrofit para modernizar as instalações, preservando as características históricas e arquitetônicas originais.

Bens integram projeto para o centro histórico