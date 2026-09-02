A Carreta da Mamografia estará em Araçatuba entre os dias 8 e 19 de setembro para oferecer exames gratuitos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação faz parte do programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo.

A unidade ficará instalada na Universidade Aberta da Melhor Idade (UNA), na Rua Joaquim Nabuco, 155, ao lado do Terminal Urbano, na região central. Poderão procurar o serviço mulheres a partir de 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Na terça-feira (8), primeiro dia da ação, o atendimento ocorrerá das 13h às 17h. Nesse período, a equipe distribuirá 30 senhas por demanda espontânea e ordem de chegada.