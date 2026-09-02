A Carreta da Mamografia estará em Araçatuba entre os dias 8 e 19 de setembro para oferecer exames gratuitos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação faz parte do programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo.
A unidade ficará instalada na Universidade Aberta da Melhor Idade (UNA), na Rua Joaquim Nabuco, 155, ao lado do Terminal Urbano, na região central. Poderão procurar o serviço mulheres a partir de 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.
Na terça-feira (8), primeiro dia da ação, o atendimento ocorrerá das 13h às 17h. Nesse período, a equipe distribuirá 30 senhas por demanda espontânea e ordem de chegada.
Nos demais dias úteis, a carreta funcionará das 8h às 17h, com até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento será das 8h às 12h, com distribuição de até 25 senhas.
Quem pode fazer a mamografia
O programa segue as novas diretrizes de rastreamento da doença. Mulheres de 50 a 74 anos poderão fazer a mamografia apresentando RG e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Já as mulheres de 35 a 49 anos e aquelas com 75 anos ou mais precisarão apresentar pedido médico, além do RG e do cartão do SUS.
Após o procedimento, a paciente receberá as imagens impressas. Além disso, o laudo médico ficará disponível em até 48 horas para consulta on-line, com login e senha fornecidos durante o atendimento.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, a ação deve oferecer quase 500 exames gratuitos durante os 11 dias de atendimento.
“Serão ofertados quase 500 exames gratuitos nesses 11 dias de atendimento, ampliando o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando a doença é identificada em estágio inicial, as chances de cura chegam a 90%”, destacou.
Pacientes terão acompanhamento em caso de alteração
Caso o exame apresente alguma alteração, a atenção básica do município entrará em contato com a paciente e fará o acompanhamento. Se necessário, a rede encaminhará a mulher para um serviço de referência, onde poderá realizar exames complementares ou iniciar o tratamento.
A mamografia permite identificar alterações suspeitas ainda em fases nas quais a mulher pode não apresentar sintomas. Dessa forma, o exame contribui para o diagnóstico precoce da doença.
Serviço
- Carreta da Mamografia em Araçatuba
- Data: 8 a 19 de setembro
- Local: Universidade Aberta da Melhor Idade (UNA)
- Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 155, Centro
- Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No dia 8, excepcionalmente, das 13h às 17h. Aos sábados, das 8h às 12h.
- Senhas: até 50 por dia de segunda a sexta-feira; até 25 aos sábados; e 30 no primeiro dia.
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