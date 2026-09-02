Uma criança de 3 anos foi socorrida por policiais militares da Força Tática após sofrer uma parada cardiorrespiratória na noite de segunda-feira (31), em Araçatuba. Segundo a Santa Casa, o estado de saúde é grave e instável.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando recebeu o chamado para atender uma ocorrência envolvendo uma criança que estaria engasgada. O caso ocorreu na Rua Tupinambás, no bairro Bandeiras.

Policiais iniciaram manobras de reanimação

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a criança desacordada e em parada cardiorrespiratória.