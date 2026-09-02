Uma criança de 3 anos foi socorrida por policiais militares da Força Tática após sofrer uma parada cardiorrespiratória na noite de segunda-feira (31), em Araçatuba. Segundo a Santa Casa, o estado de saúde é grave e instável.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento quando recebeu o chamado para atender uma ocorrência envolvendo uma criança que estaria engasgada. O caso ocorreu na Rua Tupinambás, no bairro Bandeiras.
Policiais iniciaram manobras de reanimação
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a criança desacordada e em parada cardiorrespiratória.
Diante da situação, a equipe iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Em seguida, os próprios policiais levaram a criança até a Santa Casa de Araçatuba.
Segundo a PM, a equipe médica conseguiu estabilizar inicialmente o quadro e encaminhou a criança à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para continuidade do tratamento.
No entanto, conforme informação atualizada pela Santa Casa, o estado de saúde da criança é considerado grave e instável.
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