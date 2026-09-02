Araçatuba terá, a partir deste mês, mais uma edição do Festival Comida de Boteco, que chega à 14ª edição com 16 estabelecimentos participantes. O número supera os 12 inscritos no ano passado e amplia a variedade de pratos disponíveis ao público.

A chamada Fase Gastronômica será realizada entre os dias 11 e 25 de setembro. Durante esse período, os pratos preparados para o festival poderão ser encontrados diretamente nos estabelecimentos participantes.

Entre as opções, estão receitas tradicionais e releituras de petiscos conhecidos. O público poderá experimentar, por exemplo, linguiça de pernil com pimenta-biquinho e limão, hambúrguer de Angus com cheddar, bolinho de carne e tilápia crocante com fritas e molhos.