Araçatuba terá, a partir deste mês, mais uma edição do Festival Comida de Boteco, que chega à 14ª edição com 16 estabelecimentos participantes. O número supera os 12 inscritos no ano passado e amplia a variedade de pratos disponíveis ao público.
A chamada Fase Gastronômica será realizada entre os dias 11 e 25 de setembro. Durante esse período, os pratos preparados para o festival poderão ser encontrados diretamente nos estabelecimentos participantes.
Entre as opções, estão receitas tradicionais e releituras de petiscos conhecidos. O público poderá experimentar, por exemplo, linguiça de pernil com pimenta-biquinho e limão, hambúrguer de Angus com cheddar, bolinho de carne e tilápia crocante com fritas e molhos.
O cardápio também terá combinações menos convencionais, como jiló com cupim e parmesão, pizza de choripan, bolinho de cabotiá recheado com carne-seca e cream cheese e coxa de frango empanada acompanhada de fritas.
Outras opções incluem coxinha de cupim sem massa com gorgonzola, fritas com costela desfiada e sour cream, coxinha cremosa de frango, cupim casqueirado com molho verde e bolinho de costela defumada.
O festival ainda terá torresmo de rolo e bolinho de pulled pork, feito com copa-lombo defumada, queijo e empanado crocante.
Os preços variam de R$ 7 a R$ 60, dependendo do prato escolhido.
Após a etapa realizada nos estabelecimentos, o festival terá uma segunda programação. A Saideira está marcada para 10 de outubro, das 16h às 23h, na Praça Hugo Lippi Júnior, conhecida como Praça Olímpica. Os participantes estarão reunidos no local, que também terá apresentação musical.
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