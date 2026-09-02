A equipe de atletismo de Araçatuba conquistou 20 medalhas durante a etapa regional do Pró-Atletismo, realizada no sábado (29), em Birigui. A delegação foi formada por 37 jovens integrantes dos projetos Além do Pódio e Centro de Formação Esportiva de Atletismo.
Os resultados foram obtidos em diferentes provas, com medalhas de ouro, prata e bronze. Entre os principais destaques da competição estão Érika Yajima, Laura Ayumi e Ketheryny Galdino, que terminaram a etapa com duas medalhas de ouro cada.
Érika venceu as provas de 50 metros e 600 metros. Laura Ayumi ficou em primeiro lugar nos 400 metros e nos 1.500 metros, enquanto Ketheryny Galdino conquistou o ouro no salto em distância e nos 100 metros.
Também garantiram medalhas entre as atletas Elisa Martins, com prata nos 50 metros; Bianca Souza, bronze nos 800 metros; Mikaela Gama, bronze nos 600 metros; Giuliane Alves e Alice Bonfim, bronze no salto em distância; Eva Marcondes, prata nos 1.500 metros; e Luísa Finatti, ouro nos 800 metros.
No masculino, Vinicius Caldeira venceu no arremesso do peso e Kauan Alves foi campeão dos 1.500 metros. Leonardo Sanqueti ganhou bronze nos 800 metros. Kaio Lampoglia conquistou duas pratas, no salto em distância e nos 800 metros, enquanto Kalleo Lampoglia levou prata nos 50 metros e Pedro Rodrigues ficou com o bronze na mesma prova.
Além das medalhas, a equipe de Araçatuba conseguiu sete classificações para a fase estadual do Pró-Atletismo, que será disputada em Presidente Prudente.
Laura Ayumi e Ketheryny Galdino avançaram em duas provas cada. Luísa Finatti, Vinicius Caldeira e Kauan Alves garantiram uma classificação cada. A equipe araçatubense é treinada por Caio Juan, Erenis Costa e Fábio Santos.
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