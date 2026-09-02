Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (1º) após policiais ambientais encontrarem três armas de fogo e dezenas de munições em uma propriedade rural de Birigui.
A ocorrência foi atendida durante patrulhamento realizado no município no âmbito das operações Impacto e São Paulo Sem Fogo. Segundo a Polícia Ambiental, uma denúncia anônima indicava que o responsável pelo imóvel mantinha armas de forma irregular e estaria utilizando o armamento para ameaçar terceiros.
Os policiais foram até a propriedade e, de acordo com a corporação, o morador autorizou a entrada da equipe para a realização da averiguação.
Durante as buscas, uma espingarda calibre .32 foi localizada em um compartimento na área externa da residência, acompanhada de munições. Dentro do imóvel, os agentes encontraram um revólver calibre .38 municiado, além de cartuchos.
Em outro ponto da propriedade, dentro de um barracão, foi localizada uma segunda espingarda, desta vez de calibre .20 e com dois canos.
Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre .38, duas espingardas, sendo uma calibre .20 e outra .32, além de 37 munições intactas de diferentes calibres. Também foram encontrados cartuchos já deflagrados, recipientes com esferas de chumbo, material semelhante à pólvora e dois furadores manuais de madeira.
Ainda segundo a polícia, o homem afirmou que as espingardas pertenciam ao pai, que está internado em um hospital. Sobre o revólver, declarou que era de sua propriedade e que havia comprado a arma anos atrás em Birigui para proteger a família e equipamentos agrícolas mantidos na propriedade.
O suspeito também teria admitido que não possuía a documentação necessária para manter as armas.
Em consulta aos sistemas policiais, não foram encontrados antecedentes criminais em nome dele. O revólver, porém, aparecia registrado em seu nome, mas com a documentação vencida.
O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Birigui, juntamente com o armamento apreendido. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial, e ele foi indiciado por posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, conforme o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Foi arbitrada fiança conforme a legislação.
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