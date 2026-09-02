

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (1º) após policiais ambientais encontrarem três armas de fogo e dezenas de munições em uma propriedade rural de Birigui.

A ocorrência foi atendida durante patrulhamento realizado no município no âmbito das operações Impacto e São Paulo Sem Fogo. Segundo a Polícia Ambiental, uma denúncia anônima indicava que o responsável pelo imóvel mantinha armas de forma irregular e estaria utilizando o armamento para ameaçar terceiros.

Os policiais foram até a propriedade e, de acordo com a corporação, o morador autorizou a entrada da equipe para a realização da averiguação.