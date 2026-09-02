Começam nesta quarta-feira (2) as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), que selecionará estudantes para o primeiro semestre de 2027. Na região de Araçatuba, há unidades em Araçatuba, Birigui, Andradina, Penápolis e Ilha Solteira.

Os interessados têm até as 15h do dia 3 de novembro para realizar o cadastro. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, e a taxa é de R$ 50. A prova está prevista para 6 de dezembro. (https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/home/)

O processo seletivo oferece mais de 200 cursos em diferentes áreas de formação, com opções voltadas às necessidades do mercado de trabalho.