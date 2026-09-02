Começam nesta quarta-feira (2) as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), que selecionará estudantes para o primeiro semestre de 2027. Na região de Araçatuba, há unidades em Araçatuba, Birigui, Andradina, Penápolis e Ilha Solteira.
Os interessados têm até as 15h do dia 3 de novembro para realizar o cadastro. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, e a taxa é de R$ 50. A prova está prevista para 6 de dezembro. (https://vestibulinho.etec.sp.gov.br/home/)
O processo seletivo oferece mais de 200 cursos em diferentes áreas de formação, com opções voltadas às necessidades do mercado de trabalho.
Em Araçatuba, a Etec está localizada na Avenida Prestes Maia, nº 1.764, no bairro Ipanema. Entre os cursos técnicos presenciais disponíveis estão Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.
A unidade também oferece alternativas de Ensino Médio integrado ao técnico, permitindo que o estudante curse a formação regular e profissionalizante simultaneamente.
Entre as opções estão formações com ênfase em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática, além dos cursos técnicos integrados de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Química, entre outras modalidades oferecidas pela unidade.
Para quem pretende ingressar em um curso da modalidade técnica, é necessário estar cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio, ou já ter concluído essa etapa.
Já os interessados em cursos de especialização técnica precisam ter concluído anteriormente um curso técnico compatível com a área escolhida.
Redução da taxa
O período para solicitar a redução de 50% da taxa de inscrição terminou na terça-feira (1º). Para os candidatos contemplados, o valor da inscrição passa de R$ 50 para R$ 25.
O Vestibulinho é o processo seletivo utilizado pelas Etecs para preencher as vagas dos cursos oferecidos no próximo semestre.
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