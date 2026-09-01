A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (31) projeto de lei que autoriza a Prefeitura a alugar e manter uma casa de apoio em Barretos destinada a pacientes do município em tratamento oncológico e seus acompanhantes.

De autoria do vereador Damião Brito (Rede), a proposta foi incluída em regime de urgência na pauta da 27ª sessão ordinária do ano.

O projeto autoriza o município a locar um imóvel residencial e custear despesas necessárias ao funcionamento do espaço, incluindo aluguel, água, energia elétrica, alimentação, transporte e apoio aos usuários.