As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) de Birigui e Penápolis passarão a funcionar 24 horas por dia. A ampliação do atendimento será implantada ainda neste mês em Birigui e a partir de 1º de outubro em Penápolis.

A mudança foi anunciada nesta terça-feira (1º) pelo diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter-10), delegado Mauro Gabriel, durante a apresentação dos 36 novos delegados destinados à região de Araçatuba.

Segundo Gabriel, a chegada dos profissionais permitirá reorganizar as equipes e criar escalas específicas para manter o atendimento das DDMs durante as 24 horas, inclusive à noite e aos finais de semana.