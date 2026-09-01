01 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Creches de Araçatuba têm novo horário a partir desta terça-feira

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
36 unidades passam a funcionar das 7h às 17h30; crianças matriculadas em período integral devem ser retiradas até as 17h1
36 unidades passam a funcionar das 7h às 17h30; crianças matriculadas em período integral devem ser retiradas até as 17h1

As 36 unidades municipais de Educação Infantil de Araçatuba passam a funcionar em novo horário a partir desta terça-feira (1º). As creches ficam abertas das 7h às 17h30, mas as crianças matriculadas em período integral devem ser retiradas pelos responsáveis até as 17h15.

A mudança afeta aproximadamente 3,8 mil crianças atendidas pela rede municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a alteração está relacionada à reorganização da jornada dos profissionais da Educação Infantil após o reenquadramento funcional decorrente da Lei Federal 15.326/2026.

A legislação, sancionada em janeiro, passou a incluir os professores da Educação Infantil entre os profissionais do magistério público da educação básica. Também estabeleceu critérios para o enquadramento desses profissionais na carreira do magistério.

Retirada deve ser feita até as 17h15

Embora as unidades permaneçam abertas até as 17h30, os responsáveis pelas crianças que ficam em período integral devem fazer a retirada até as 17h15.

De acordo com a Secretaria de Educação, o intervalo de 15 minutos será destinado ao encerramento das atividades e à organização das unidades pelas equipes.

O novo horário vale para todas as 36 unidades municipais de Educação Infantil.

A Secretaria orienta as famílias a se programarem para cumprir o horário de retirada das crianças.

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