As 36 unidades municipais de Educação Infantil de Araçatuba passam a funcionar em novo horário a partir desta terça-feira (1º). As creches ficam abertas das 7h às 17h30, mas as crianças matriculadas em período integral devem ser retiradas pelos responsáveis até as 17h15.

A mudança afeta aproximadamente 3,8 mil crianças atendidas pela rede municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a alteração está relacionada à reorganização da jornada dos profissionais da Educação Infantil após o reenquadramento funcional decorrente da Lei Federal 15.326/2026.