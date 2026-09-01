Uma onça-parda foi encontrada dentro de uma residência na Vila Jardim Costa Rica, em Birigui, nesta terça-feira (1º). O animal, um macho adulto, precisou ser sedado para ser retirado do imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental foram acionadas para atender a ocorrência na rua Braz Sanches Arriga.

A Polícia Ambiental também solicitou apoio de especialistas em animais silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba. Uma equipe técnica, acompanhada por uma profissional especializada em anestesia, foi até o imóvel para auxiliar na captura.