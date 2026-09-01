Uma onça-parda foi encontrada dentro de uma residência na Vila Jardim Costa Rica, em Birigui, nesta terça-feira (1º). O animal, um macho adulto, precisou ser sedado para ser retirado do imóvel.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental foram acionadas para atender a ocorrência na rua Braz Sanches Arriga.
A Polícia Ambiental também solicitou apoio de especialistas em animais silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba. Uma equipe técnica, acompanhada por uma profissional especializada em anestesia, foi até o imóvel para auxiliar na captura.
Ninguém ficou ferido.
Onça estava em cômodo nos fundos da casa
A onça-parda estava em um cômodo nos fundos da residência e podia ser observada por uma janela enquanto as equipes avaliavam a forma mais segura de realizar a contenção.
Após a avaliação, os especialistas optaram pela sedação do animal com o uso de uma zarabatana.
Sedada, a onça foi retirada do local e passou por uma avaliação veterinária inicial.
A equipe também coletou amostras de sangue e secreções para exames laboratoriais. Entre as análises previstas está a investigação de possíveis doenças, incluindo leishmaniose.
Animal foi levado para Fernandópolis
Após a captura, a onça-parda foi transportada pela Polícia Militar Ambiental para a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Brasil, em Fernandópolis.
O animal permanecerá sob cuidados especializados e passará por nova avaliação veterinária.
A destinação da onça dependerá dos resultados dos exames e das avaliações técnicas realizadas pelos profissionais responsáveis, seguindo os procedimentos previstos na legislação ambiental.
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