O programa estadual Auxílio-Aluguel destinou R$ 78 mil, em agosto, a 156 mulheres em situação de violência doméstica na região de Araçatuba. Os pagamentos foram destinados a beneficiárias cadastradas até julho.

Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS). O programa prevê o pagamento de R$ 500 mensais durante seis meses, com possibilidade de renovação por igual período, para auxiliar mulheres a deixar situações de violência e garantir uma alternativa de moradia.

Em todo o Estado, cerca de 5,8 mil mulheres receberam mais de R$ 2,9 milhões em agosto. Desde a criação do programa, em fevereiro de 2025, mais de 9,9 mil mulheres foram atendidas, segundo o governo estadual. O investimento acumulado supera R$ 29,9 milhões.

Benefício pode ser pago por até um ano