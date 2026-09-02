O empresário Chain Zaher, fundador do Grupo SEB e proprietário do Grupo Thathi de Comunicação, participou de jantar promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 16 empresários brasileiros, na noite desta segunda-feira (31), no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Zaher, que mantém atuação empresarial em Araçatuba por meio do Grupo Thathi, representou o setor de educação no encontro. Entre os convidados estavam dirigentes e empresários ligados aos setores financeiro, industrial, agronegócio, construção civil, saúde, aviação e alimentos.

A reunião tratou principalmente do cenário econômico brasileiro. Segundo relatos publicados após o encontro, foram discutidos temas como juros, responsabilidade fiscal, investimentos e perspectivas dos diferentes setores da economia. O programa Nova Indústria Brasil (NIB) também esteve entre os assuntos apresentados.