O empresário Chain Zaher, fundador do Grupo SEB e proprietário do Grupo Thathi de Comunicação, participou de jantar promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 16 empresários brasileiros, na noite desta segunda-feira (31), no Palácio da Alvorada, em Brasília.
Zaher, que mantém atuação empresarial em Araçatuba por meio do Grupo Thathi, representou o setor de educação no encontro. Entre os convidados estavam dirigentes e empresários ligados aos setores financeiro, industrial, agronegócio, construção civil, saúde, aviação e alimentos.
A reunião tratou principalmente do cenário econômico brasileiro. Segundo relatos publicados após o encontro, foram discutidos temas como juros, responsabilidade fiscal, investimentos e perspectivas dos diferentes setores da economia. O programa Nova Indústria Brasil (NIB) também esteve entre os assuntos apresentados.
O jantar ocorreu pouco mais de um mês antes do primeiro turno das eleições de 2026 e foi o primeiro encontro de Lula com um grupo de empresários desde o início da campanha pela reeleição.
Empresários de diferentes setores
Além de Chain Zaher, participaram André Esteves, do BTG Pactual; Luiz Carlos Trabuco Cappi, do Bradesco; Joesley Batista, da JBS; Rubens Menin, da MRV Engenharia; Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco; André Gerdau Johannpeter, da Gerdau; Eraí Maggi, do Grupo Bom Futuro; e Henrique Constantino, da Gol Linhas Aéreas.
Também estiveram presentes Josué Gomes, da Coteminas; Rubens Ometto, da Cosan; José Seripieri Filho, da Amil; Fábio Ermírio de Moraes, da Votorantim Cimentos; José Luís Cutrale Júnior, da Cutrale; João Alves de Queiroz Filho, da Hypera Pharma; e Ricardo Lacerda, do BR Partners.
Os 16 convidados representaram segmentos como bancos, educação, indústria, agronegócio, alimentos, saúde, aviação, siderurgia, construção civil, energia e setor farmacêutico.
Juros e cenário fiscal
Lula abriu a reunião e, posteriormente, os empresários tiveram espaço para apresentar avaliações sobre seus respectivos setores.
Segundo informações divulgadas sobre o encontro, os juros elevados estiveram entre os principais assuntos. Também foram discutidos responsabilidade fiscal e desenvolvimento econômico. O governo apresentou dados sobre as contas públicas e estratégias econômicas, incluindo a Nova Indústria Brasil.
A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos foi mencionada, mas não esteve entre os temas centrais da reunião.
O encontro durou aproximadamente duas horas e 40 minutos e terminou por volta das 22h45.
Governo participou do encontro
Pelo governo federal, participaram o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); Dario Durigan, ministro da Fazenda; Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento.
Também estiveram presentes Aloizio Mercadante, presidente do BNDES; Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil; Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal; e Edinho Silva, presidente nacional do PT.
Após as manifestações dos participantes, Lula voltou a falar e encerrou o encontro com uma avaliação do cenário econômico.
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