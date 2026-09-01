A região de Araçatuba apresentou, em julho, os menores números da série histórica para diferentes tipos de crimes contra o patrimônio. Os índices de roubos e furtos de veículos também ficaram entre os menores já registrados. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).

Nos sete primeiros meses de 2026, os roubos em geral tiveram redução de 30,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram contabilizadas 98 ocorrências, contra 141 registros em 2025. O resultado representa o menor número para o período desde o início da série histórica, em 2001.

Somente em julho, foram 13 roubos registrados, dois a menos que os 15 casos contabilizados no mesmo mês de 2025.

Roubo de veículos não teve registros em julho