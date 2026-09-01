A região de Araçatuba apresentou, em julho, os menores números da série histórica para diferentes tipos de crimes contra o patrimônio. Os índices de roubos e furtos de veículos também ficaram entre os menores já registrados. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).
Nos sete primeiros meses de 2026, os roubos em geral tiveram redução de 30,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram contabilizadas 98 ocorrências, contra 141 registros em 2025. O resultado representa o menor número para o período desde o início da série histórica, em 2001.
Somente em julho, foram 13 roubos registrados, dois a menos que os 15 casos contabilizados no mesmo mês de 2025.
Roubo de veículos não teve registros em julho
Outro destaque foi a ausência de roubos de veículos em julho na região. No mesmo mês do ano passado, dois casos haviam sido registrados.
Apesar da redução mensal, o acumulado de janeiro a julho permaneceu estável: foram 10 ocorrências neste ano, mesma quantidade registrada no período de 2025.
Já os furtos de veículos somaram 19 ocorrências em julho. O número iguala as menores marcas já registradas para o mês, observadas anteriormente em 2021 e 2023.
No acumulado do ano, a queda foi de 30,1%. Os registros passaram de 209, entre janeiro e julho de 2025, para 146 no mesmo período de 2026. Assim como nos roubos, trata-se do menor resultado para o período desde 2001.
Os homicídios também apresentaram redução. Em julho, a região registrou apenas uma ocorrência, igualando o menor número já registrado para o mês desde 2007. Para efeito de comparação, oito homicídios haviam sido contabilizados em julho de 2025.
Considerando os sete primeiros meses do ano, foram 34 homicídios em 2026, contra 36 no mesmo intervalo do ano passado. A redução é de 5,5%. Outro indicador positivo é o número de latrocínios — roubos seguidos de morte. Não houve nenhum registro na região de Araçatuba nos primeiros meses de 2026.
Os números fazem parte das estatísticas oficiais da Secretaria da Segurança Pública e abrangem os municípios que integram a região de Araçatuba.
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