A Justiça decidiu manter preso preventivamente o guarda civil municipal Edvaldo Calixto de Oliveira, de 60 anos, acusado pelo Ministério Público de matar José Roberto Nunes, de 55 anos, durante um crime registrado na região central de Araçatuba, no dia 4 de agosto.

A decisão foi assinada na sexta-feira (28) pelo juiz Roberto Soares Leite, que rejeitou o pedido apresentado pela defesa para revogação da prisão preventiva. Os advogados também haviam solicitado, alternativamente, que a prisão fosse substituída por prisão domiciliar.

Além de manter a prisão, o magistrado recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Com isso, o guarda civil municipal passa oficialmente à condição de réu no processo e responderá à acusação de homicídio qualificado por motivo torpe.

Justiça rejeita argumentos da defesa