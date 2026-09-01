Pais e responsáveis têm até esta terça-feira (1º) para aproveitar a Campanha de Multivacinação e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em Araçatuba.
A mobilização, iniciada em 3 de agosto, já resultou na aplicação de mais de 6 mil doses de vacinas, segundo dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica do município.
A campanha tem como objetivo identificar doses em atraso e garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos contra diversas doenças. Para isso, as equipes das unidades de saúde analisam individualmente cada caderneta e aplicam as vacinas necessárias conforme a idade e o histórico vacinal.
Atendimento até a noite
As salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde funcionam das 7h às 19h. Algumas unidades, no entanto, oferecem atendimento ampliado para facilitar o acesso das famílias.
As UBSs Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José atendem até as 22h.
A partir desta terça-feira, último dia da campanha, as UBSs Nossa Senhora Aparecida e Pedro Perri também passam a funcionar com atendimento estendido até as 22h.
Para receber a vacinação, pais e responsáveis devem levar a criança ou adolescente até a unidade de saúde mais próxima, apresentando um documento de identificação e, principalmente, a caderneta de vacinação.
Mais de 6 mil doses aplicadas
O balanço parcial da Vigilância Epidemiológica aponta que, até sexta-feira (28), foram aplicadas 6.041 doses durante a campanha.
Entre as vacinas mais aplicadas estão a contra a poliomielite, com 715 doses, febre amarela, com 380 aplicações, meningocócica ACWY, com 341 doses, e HPV quadrivalente, com 277 aplicações.
Também foram registradas 210 aplicações da vacina contra o sarampo, além de outras 4.118 doses de diferentes imunizantes.
Ao todo, cerca de 20 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis durante a mobilização, protegendo contra doenças como sarampo, poliomielite, hepatites, meningites, febre amarela, influenza, HPV e outras enfermidades.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a vacinação em dia é fundamental para ampliar a proteção coletiva e evitar o retorno de doenças que já foram eliminadas ou mantidas sob controle.
Com o encerramento da campanha nesta terça-feira, a orientação é para que pais e responsáveis não deixem a atualização da caderneta para depois e procurem uma unidade de saúde enquanto a mobilização especial ainda está em andamento.
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