Pais e responsáveis têm até esta terça-feira (1º) para aproveitar a Campanha de Multivacinação e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em Araçatuba.

A mobilização, iniciada em 3 de agosto, já resultou na aplicação de mais de 6 mil doses de vacinas, segundo dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica do município.

A campanha tem como objetivo identificar doses em atraso e garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos contra diversas doenças. Para isso, as equipes das unidades de saúde analisam individualmente cada caderneta e aplicam as vacinas necessárias conforme a idade e o histórico vacinal.

Atendimento até a noite