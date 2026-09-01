Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta segunda-feira (31), no bairro Lago Azul, em Araçatuba.
Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando identificaram uma movimentação suspeita em uma residência localizada na rua José Haroldo Malhado Rosa. A situação levantou a suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.
Durante as buscas, foram encontrados 191 microtubos com cocaína e 17 porções de maconha preparadas para venda, além de outra porção da droga.
Os policiais também apreenderam R$ 11.802 em dinheiro, duas balanças de precisão, aproximadamente 4,5 mil microtubos vazios, um rolo de plástico-filme e duas agendas que, segundo a ocorrência, seriam utilizadas para anotações relacionadas à contabilidade. Um celular também foi recolhido.
O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, onde a prisão por tráfico de drogas foi confirmada pela autoridade policial.
Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Uma mulher que também estava envolvida na ocorrência foi ouvida e liberada.
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