01 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AÇÃO DA POLÍCIA

PM apreende cocaína, maconha e R$ 11 mil em ação em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeito foi preso por tráfico, após policiais encontrarem drogas e materiais em imóvel
Suspeito foi preso por tráfico, após policiais encontrarem drogas e materiais em imóvel

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta segunda-feira (31), no bairro Lago Azul, em Araçatuba.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando identificaram uma movimentação suspeita em uma residência localizada na rua José Haroldo Malhado Rosa. A situação levantou a suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Durante as buscas, foram encontrados 191 microtubos com cocaína e 17 porções de maconha preparadas para venda, além de outra porção da droga.

Os policiais também apreenderam R$ 11.802 em dinheiro, duas balanças de precisão, aproximadamente 4,5 mil microtubos vazios, um rolo de plástico-filme e duas agendas que, segundo a ocorrência, seriam utilizadas para anotações relacionadas à contabilidade. Um celular também foi recolhido.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, onde a prisão por tráfico de drogas foi confirmada pela autoridade policial.

Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Uma mulher que também estava envolvida na ocorrência foi ouvida e liberada.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários