Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta segunda-feira (31), no bairro Lago Azul, em Araçatuba.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando identificaram uma movimentação suspeita em uma residência localizada na rua José Haroldo Malhado Rosa. A situação levantou a suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Durante as buscas, foram encontrados 191 microtubos com cocaína e 17 porções de maconha preparadas para venda, além de outra porção da droga.