Três homens foram presos pela Polícia Militar durante uma ocorrência de tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo na noite desta segunda-feira, 31, no bairro Jussara, em Araçatuba.

A ação começou durante um patrulhamento pela rua Antônio Floriano Pétia, onde os policiais abordaram três indivíduos dentro de uma residência. Nas buscas, a equipe encontrou 96 eppendorfs com uma substância semelhante à cocaína, além de R$ 150 em dinheiro.

As diligências prosseguiram e levaram os policiais até outro imóvel relacionado a um dos envolvidos. No local, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com a numeração suprimida, além de um armamento de maior porte.