Três homens foram presos pela Polícia Militar durante uma ocorrência de tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo na noite desta segunda-feira, 31, no bairro Jussara, em Araçatuba.
A ação começou durante um patrulhamento pela rua Antônio Floriano Pétia, onde os policiais abordaram três indivíduos dentro de uma residência. Nas buscas, a equipe encontrou 96 eppendorfs com uma substância semelhante à cocaína, além de R$ 150 em dinheiro.
As diligências prosseguiram e levaram os policiais até outro imóvel relacionado a um dos envolvidos. No local, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com a numeração suprimida, além de um armamento de maior porte.
Entre os materiais apreendidos, estavam uma carabina Winchester calibre .44, 39 munições do mesmo calibre, munições de 9 mm e calibre 28, duas carabinas de pressão e duas lunetas, entre outros objetos.
Ao término da ocorrência, dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o terceiro foi detido por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. A autoridade policial confirmou as prisões, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.
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