Uma mulher foi presa com quase 20 quilos de skunk durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na noite de segunda-feira (31), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 21h40, na altura do km 644, durante a Operação Impacto. Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária fiscalizavam um ônibus de viagem interestadual quando realizaram uma vistoria no veículo.

Durante a inspeção, os agentes localizaram 33 pacotes de skunk dentro da bagagem de uma passageira que ocupava a poltrona número 20. Ao todo, foram apreendidos 19,810 quilos da droga.