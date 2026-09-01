Uma mulher foi presa com quase 20 quilos de skunk durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na noite de segunda-feira (31), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
A abordagem ocorreu por volta das 21h40, na altura do km 644, durante a Operação Impacto. Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária fiscalizavam um ônibus de viagem interestadual quando realizaram uma vistoria no veículo.
Durante a inspeção, os agentes localizaram 33 pacotes de skunk dentro da bagagem de uma passageira que ocupava a poltrona número 20. Ao todo, foram apreendidos 19,810 quilos da droga.
A mulher, de nacionalidade boliviana, não possuía antecedentes criminais, segundo a polícia. Ela foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde a ocorrência foi apresentada.
Após os procedimentos, a passageira permaneceu presa à disposição da Justiça. Segundo o policiamento, a apreensão representa um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 190 mil ao tráfico de drogas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.