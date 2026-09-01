Uma médica foi agredida pelo namorado após uma discussão na casa dele, em Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava no imóvel quando tentou atender a uma ligação da mãe e acabou sendo atacada pelo suspeito.

Ainda conforme o registro policial, a vítima conseguiu deixar a residência e pedir ajuda a vizinhos. Ela apresentava hematomas, sangramento na orelha, ferimentos na região da sobrancelha e sinais compatíveis com enforcamento.

A mulher relatou ter sido atingida com socos, chutes e empurrões durante a agressão. Após receber os primeiros atendimentos na Santa Casa de Santa Fé do Sul, ela precisou ser transferida para a Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, onde permanecia internada até a última atualização.