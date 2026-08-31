A Campanha de Multivacinação em Araçatuba termina nesta terça-feira (1º). A iniciativa busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e já aplicou mais de 6 mil doses no município.

A mobilização começou em 3 de agosto. Para participar, pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, com documento de identificação e caderneta de vacinação.

As equipes de saúde vão avaliar o histórico vacinal e, em seguida, aplicar as doses necessárias conforme a idade de cada pessoa.

UBSs têm atendimento até as 22h