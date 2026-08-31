A Campanha de Multivacinação em Araçatuba termina nesta terça-feira (1º). A iniciativa busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e já aplicou mais de 6 mil doses no município.
A mobilização começou em 3 de agosto. Para participar, pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, com documento de identificação e caderneta de vacinação.
As equipes de saúde vão avaliar o histórico vacinal e, em seguida, aplicar as doses necessárias conforme a idade de cada pessoa.
UBSs têm atendimento até as 22h
As salas de vacinação das UBSs funcionam das 7h às 19h. Além disso, algumas unidades oferecem horário ampliado.
As UBSs Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José atendem até as 22h. A partir desta terça-feira, as unidades Nossa Senhora Aparecida e Pedro Perri também passam a funcionar até esse horário.
Mais de 6 mil doses aplicadas
Segundo balanço da Vigilância Epidemiológica, Araçatuba aplicou 6.041 doses até sexta-feira (28).
Desse total, 715 foram contra a poliomielite; 380 contra a febre amarela; 341 da meningocócica ACWY; 277 do HPV quadrivalente; e 210 contra o sarampo. Além disso, outras vacinas somaram 4.118 aplicações.
Ao todo, a campanha disponibiliza 20 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Entre elas estão BCG, hepatites A e B, pentavalente, tríplice viral, poliomielite, meningocócica C, varicela, rotavírus, influenza, pneumocócica 20-valente, HPV, DTP e febre amarela.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de reintrodução e disseminação de doenças já eliminadas ou controladas.
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