Uma ação da Polícia Militar terminou com três pessoas presas por suspeita de tráfico de drogas e associação ao tráfico durante a madrugada desse domingo (30), no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na Rua José Carlos Caldas, após policiais receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada à venda de entorpecentes naquela região.

De acordo com a PM, as equipes intensificaram o patrulhamento e passaram a observar o local indicado nas denúncias. Durante a ação, os policiais teriam identificado uma movimentação envolvendo os três suspeitos.

No momento em que as equipes se aproximaram para realizar a abordagem, um dos indivíduos teria retirado uma pochete e a colocado sob um sofá, segundo o relato policial.