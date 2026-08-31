Uma ação da Polícia Militar terminou com três pessoas presas por suspeita de tráfico de drogas e associação ao tráfico durante a madrugada desse domingo (30), no bairro Mão Divina, em Araçatuba.
A ocorrência foi registrada na Rua José Carlos Caldas, após policiais receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada à venda de entorpecentes naquela região.
De acordo com a PM, as equipes intensificaram o patrulhamento e passaram a observar o local indicado nas denúncias. Durante a ação, os policiais teriam identificado uma movimentação envolvendo os três suspeitos.
No momento em que as equipes se aproximaram para realizar a abordagem, um dos indivíduos teria retirado uma pochete e a colocado sob um sofá, segundo o relato policial.
Durante as buscas, os policiais encontraram o objeto e localizaram 22 porções de crack em seu interior. Uma outra porção da mesma droga também foi apreendida, totalizando 23 porções de crack.
Além dos entorpecentes, a ocorrência resultou na apreensão de R$ 795 em dinheiro e três aparelhos celulares.
Os três envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após análise dos fatos, as prisões foram ratificadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Os suspeitos permaneceram presos e foram colocados à disposição da Justiça.
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