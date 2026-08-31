Um acidente registrado na noite deste domingo (30) mobilizou equipes da Polícia Militar na zona rural de Gabriel Monteiro. Um VW Voyage capotou no km 2 da Vicinal Rosa Panerari Loli, mas, quando os policiais chegaram, o motorista já não estava mais no local.

O veículo foi encontrado tombado às margens da estrada. Informações repassadas por pessoas que estavam nas proximidades indicaram que o condutor havia saído do local em outro automóvel e seguido para um posto de combustíveis na cidade de Piacatu.

Com base nas informações, os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o homem, de 47 anos. Ele não sofreu ferimentos, porém, segundo a ocorrência, apresentava sinais que levantaram suspeita de ingestão de bebida alcoólica.