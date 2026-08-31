Um acidente registrado na noite deste domingo (30) mobilizou equipes da Polícia Militar na zona rural de Gabriel Monteiro. Um VW Voyage capotou no km 2 da Vicinal Rosa Panerari Loli, mas, quando os policiais chegaram, o motorista já não estava mais no local.
O veículo foi encontrado tombado às margens da estrada. Informações repassadas por pessoas que estavam nas proximidades indicaram que o condutor havia saído do local em outro automóvel e seguido para um posto de combustíveis na cidade de Piacatu.
Com base nas informações, os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o homem, de 47 anos. Ele não sofreu ferimentos, porém, segundo a ocorrência, apresentava sinais que levantaram suspeita de ingestão de bebida alcoólica.
Questionado sobre o acidente, o motorista contou que trafegava pela vicinal quando teria perdido o controle do Voyage ao fazer uma curva. Ele alegou que um caminhão canavieiro teria fechado sua passagem, provocando a perda de direção e, posteriormente, o capotamento.
Ainda conforme sua versão, ele deixou o local após o acidente para buscar auxílio e tentar providenciar um guincho.
Os policiais ofereceram ao condutor a possibilidade de realizar o teste do etilômetro, mas ele recusou o procedimento. Diante da negativa, foram tomadas as medidas administrativas previstas pela legislação de trânsito.
Apesar dos danos provocados pelo capotamento, não houve registro de pessoas feridas. A ocorrência foi apresentada e as circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas.
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