31 de agosto de 2026
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Motorista é localizado após capotamento em Gabriel Monteiro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Voyage capotou no km 2 da Vicinal Rosa Panerari Loli, mas, quando os policiais chegaram, o motorista já não estava mais no local
Voyage capotou no km 2 da Vicinal Rosa Panerari Loli, mas, quando os policiais chegaram, o motorista já não estava mais no local

Um acidente registrado na noite deste domingo (30) mobilizou equipes da Polícia Militar na zona rural de Gabriel Monteiro. Um VW Voyage capotou no km 2 da Vicinal Rosa Panerari Loli, mas, quando os policiais chegaram, o motorista já não estava mais no local.

O veículo foi encontrado tombado às margens da estrada. Informações repassadas por pessoas que estavam nas proximidades indicaram que o condutor havia saído do local em outro automóvel e seguido para um posto de combustíveis na cidade de Piacatu.

Com base nas informações, os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o homem, de 47 anos. Ele não sofreu ferimentos, porém, segundo a ocorrência, apresentava sinais que levantaram suspeita de ingestão de bebida alcoólica.

Questionado sobre o acidente, o motorista contou que trafegava pela vicinal quando teria perdido o controle do Voyage ao fazer uma curva. Ele alegou que um caminhão canavieiro teria fechado sua passagem, provocando a perda de direção e, posteriormente, o capotamento.

Ainda conforme sua versão, ele deixou o local após o acidente para buscar auxílio e tentar providenciar um guincho.

Os policiais ofereceram ao condutor a possibilidade de realizar o teste do etilômetro, mas ele recusou o procedimento. Diante da negativa, foram tomadas as medidas administrativas previstas pela legislação de trânsito.

Apesar dos danos provocados pelo capotamento, não houve registro de pessoas feridas. A ocorrência foi apresentada e as circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas.

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