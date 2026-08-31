A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (31) mais uma sessão ordinária com sete projetos previstos para votação. As propostas envolvem medidas nas áreas de habitação, Educação, orçamento, saúde e administração pública, além de iniciativas apresentadas por vereadores e pela Mesa Diretora.
Entre as matérias de autoria do Executivo está a Mensagem nº 80, que será analisada em primeira discussão e propõe autorizar a reversão de lotes comerciais em lotes comuns residenciais no bairro Rosa Alberton.
Também integra a pauta, em segunda discussão, a Mensagem nº 137, que prevê alterações no quadro de empregos da Administração Municipal na área da Educação.
Outras duas propostas tratam de suplementações orçamentárias. A Mensagem nº 139 prevê a destinação de R$ 15 mil para a Secretaria Municipal de Agricultura, enquanto a Mensagem nº 140 autoriza a suplementação de R$ 6 mil para o Fundo Social de Solidariedade.
Na área da saúde, a Mensagem nº 141 autoriza o repasse de R$ 239.747,61 à Santa Casa de Misericórdia de Penápolis. Os recursos são provenientes de emendas impositivas apresentadas pelos vereadores e deverão ser utilizados na aquisição de equipamentos e acessórios para a instituição.
A pauta também inclui o Projeto de Lei nº 133, apresentado pelo vereador Policial Faleiros (PL), que propõe a criação da Política Municipal de Conservação e Manutenção Permanente dos Cemitérios Públicos de Penápolis.
Completando os trabalhos legislativos, os vereadores deverão analisar o Projeto de Resolução nº 02, de autoria da Mesa Diretora, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal.
Concurso abre a sessão
Antes do início da votação dos projetos, a Câmara Municipal promoverá, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a cerimônia de entrega de certificados e prêmios aos participantes e vencedores do 12º Concurso de Redação Jovem do Futuro.
A solenidade abrirá oficialmente a sessão desta segunda-feira.
A população poderá acompanhar os trabalhos ao vivo pela TV Câmara, pelo canal 14 da TV a cabo, pelo canal aberto digital 8.3, além das plataformas digitais e do site oficial da Câmara Municipal de Penápolis.
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