A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (31) mais uma sessão ordinária com sete projetos previstos para votação. As propostas envolvem medidas nas áreas de habitação, Educação, orçamento, saúde e administração pública, além de iniciativas apresentadas por vereadores e pela Mesa Diretora.

Entre as matérias de autoria do Executivo está a Mensagem nº 80, que será analisada em primeira discussão e propõe autorizar a reversão de lotes comerciais em lotes comuns residenciais no bairro Rosa Alberton.

Também integra a pauta, em segunda discussão, a Mensagem nº 137, que prevê alterações no quadro de empregos da Administração Municipal na área da Educação.