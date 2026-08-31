Imagens compartilhadas por moradores ajudaram a Polícia Militar a identificar e prender um homem suspeito de furtar um açougue na madrugada desse domingo (30), em Birigui.

O crime ocorreu por volta das 4h40 em um estabelecimento localizado na Avenida Cidade Jardim. Segundo as informações registradas na ocorrência, foram levados um aparelho celular, um pote de doces e pacotes de espetinhos de carne, resultando em prejuízo superior a R$ 1,5 mil.

Após o compartilhamento das imagens em um grupo de moradores da região, os policiais conseguiram identificar o suspeito e iniciaram diligências para localizá-lo.