Imagens compartilhadas por moradores ajudaram a Polícia Militar a identificar e prender um homem suspeito de furtar um açougue na madrugada desse domingo (30), em Birigui.
O crime ocorreu por volta das 4h40 em um estabelecimento localizado na Avenida Cidade Jardim. Segundo as informações registradas na ocorrência, foram levados um aparelho celular, um pote de doces e pacotes de espetinhos de carne, resultando em prejuízo superior a R$ 1,5 mil.
Após o compartilhamento das imagens em um grupo de moradores da região, os policiais conseguiram identificar o suspeito e iniciaram diligências para localizá-lo.
Por volta do meio-dia, o homem foi encontrado no bairro Vila Bandeirantes. Durante a abordagem, os objetos furtados não foram localizados.
Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito teria admitido a participação no crime e informado que havia revendido os produtos por R$ 80. Ele também teria relatado que utilizou o dinheiro para a compra de drogas.
O proprietário do açougue reconheceu o homem durante a ocorrência. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por furto e foi encaminhado para as providências da Polícia Civil.
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