A Polícia Civil de Penápolis vai instaurar inquérito para investigar a morte de uma mulher, ainda não identificada, cujo corpo foi encontrado no fim da madrugada deste domingo (30), em um canavial próximo da estrada José Vigilato de Castilho, na zona rural do município.
De acordo com informações preliminares, brigadistas de uma usina trabalhavam no controle de um incêndio que atingia a área quando localizaram o corpo da vítima. O cadáver apresentava sinais de carbonização.
A mulher aparenta ser jovem e, até o momento, não foi possível confirmar sua identidade. Durante os primeiros levantamentos, foram observadas tatuagens na canela esquerda, além de aparentes hematomas na região do pescoço e na lateral esquerda do rosto.
Após o trabalho de perícia no local, o corpo foi recolhido por uma equipe funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba.
A vítima deverá passar por exames necroscópico e toxicológico, que poderão auxiliar na identificação e na determinação da causa da morte. Os procedimentos também deverão apontar se houve algum tipo de violência sexual. A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio.
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