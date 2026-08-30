A Polícia Civil de Penápolis vai instaurar inquérito para investigar a morte de uma mulher, ainda não identificada, cujo corpo foi encontrado no fim da madrugada deste domingo (30), em um canavial próximo da estrada José Vigilato de Castilho, na zona rural do município.

De acordo com informações preliminares, brigadistas de uma usina trabalhavam no controle de um incêndio que atingia a área quando localizaram o corpo da vítima. O cadáver apresentava sinais de carbonização.

A mulher aparenta ser jovem e, até o momento, não foi possível confirmar sua identidade. Durante os primeiros levantamentos, foram observadas tatuagens na canela esquerda, além de aparentes hematomas na região do pescoço e na lateral esquerda do rosto.