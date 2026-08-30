Um casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite deste sábado (29), no Centro de General Salgado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Ednei Lanfred quando identificou pessoas que estariam envolvidas em uma possível negociação de entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, alguns dos envolvidos fugiram. Um casal tentou se esconder dentro de um imóvel, mas acabou localizado e abordado pela equipe.