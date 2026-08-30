30 de agosto de 2026
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GENERAL SALGADO

Casal tenta se esconder da polícia é preso com crack em banheiro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Polícia apreendeu droga, dinheiro e celulares durante abordagem no Centro da cidade
Polícia apreendeu droga, dinheiro e celulares durante abordagem no Centro da cidade

Um casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite deste sábado (29), no Centro de General Salgado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Ednei Lanfred quando identificou pessoas que estariam envolvidas em uma possível negociação de entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, alguns dos envolvidos fugiram. Um casal tentou se esconder dentro de um imóvel, mas acabou localizado e abordado pela equipe.

Durante a vistoria no local, os policiais encontraram 23 porções de crack escondidas no banheiro. Também foram apreendidos R$ 620 em dinheiro, quatro celulares e um rolo de papel-alumínio, material que, segundo a ocorrência, seria utilizado para embalar entorpecentes.

O casal foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a autoridade policial confirmou a prisão e registrou a ocorrência por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.

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