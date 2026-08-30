30 de agosto de 2026
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MÃO DIVINA

Três são presos com 23 porções de crack em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia encontrou droga, dinheiro e celulares durante abordagem no bairro Mão Divina
Polícia encontrou droga, dinheiro e celulares durante abordagem no bairro Mão Divina

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico durante uma ação da Polícia Militar na madrugada deste domingo (30), no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

Segundo a polícia, as equipes receberam denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na Rua José Carlos Caldas e passaram a monitorar a movimentação no endereço. Os policiais identificaram três pessoas que, conforme a ocorrência, estariam envolvidas na atividade.

Durante a aproximação das equipes, um dos suspeitos teria colocado uma pochete embaixo de um sofá. Os policiais encontraram 22 porções de crack dentro do acessório.

Nas buscas realizadas posteriormente, foi localizada mais uma porção da droga, totalizando 23 porções de crack. Também foram apreendidos R$ 795 em dinheiro e três celulares.

Os três envolvidos foram levados ao Plantão Policial de Araçatuba. A prisão foi ratificada pela autoridade policial pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.

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