Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico durante uma ação da Polícia Militar na madrugada deste domingo (30), no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

Segundo a polícia, as equipes receberam denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na Rua José Carlos Caldas e passaram a monitorar a movimentação no endereço. Os policiais identificaram três pessoas que, conforme a ocorrência, estariam envolvidas na atividade.

Durante a aproximação das equipes, um dos suspeitos teria colocado uma pochete embaixo de um sofá. Os policiais encontraram 22 porções de crack dentro do acessório.