30 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Operação prende suspeito e apreende drogas em Gastão Vidigal

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Cocaína, maconha e dinheiro foram apreendidos
Cocaína, maconha e dinheiro foram apreendidos

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil terminou com a prisão de um suspeito e apreensão de drogas na manhã deste sábado (29), em Gastão Vidigal. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em quatro endereços do município.

Durante as buscas, os policiais encontraram oito porções de cocaína, R$ 200 em dinheiro e dois celulares em um dos imóveis.

Em outro endereço vistoriado, foram apreendidos pássaros da fauna silvestre e porções de maconha. Nos outros dois locais alvos da operação, nenhum material ilícito foi localizado.

Os itens apreendidos foram encaminhados ao Distrito Policial de Gastão Vidigal. Um homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

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