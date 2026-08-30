Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil terminou com a prisão de um suspeito e apreensão de drogas na manhã deste sábado (29), em Gastão Vidigal. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em quatro endereços do município.
Durante as buscas, os policiais encontraram oito porções de cocaína, R$ 200 em dinheiro e dois celulares em um dos imóveis.
Em outro endereço vistoriado, foram apreendidos pássaros da fauna silvestre e porções de maconha. Nos outros dois locais alvos da operação, nenhum material ilícito foi localizado.
Os itens apreendidos foram encaminhados ao Distrito Policial de Gastão Vidigal. Um homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.
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