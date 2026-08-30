Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil terminou com a prisão de um suspeito e apreensão de drogas na manhã deste sábado (29), em Gastão Vidigal. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em quatro endereços do município.

Durante as buscas, os policiais encontraram oito porções de cocaína, R$ 200 em dinheiro e dois celulares em um dos imóveis.

Em outro endereço vistoriado, foram apreendidos pássaros da fauna silvestre e porções de maconha. Nos outros dois locais alvos da operação, nenhum material ilícito foi localizado.