O Centro Cultural Araçá foi inaugurado neste sábado (29), em Araçatuba e passa a integrar a estrutura cultural do município. Localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 275, no centro histórico da cidade, o espaço foi aberto oficialmente ao público durante a programação do terceiro e último dia do Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA).
A inauguração marca o início de uma nova opção para a realização de atividades culturais na cidade. O espaço será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura para artistas e agentes culturais, que poderão utilizá-lo para ensaios, aulas, oficinas e diferentes tipos de eventos.
O agendamento para utilização do Centro Cultural Araçá estará disponível a partir de 14 de setembro.
A programação que marcou a abertura do espaço integrou as atividades do MIA. Pela manhã, o Teatro Castro Alves recebeu a apresentação da Modular Jazz Big Band, do Projeto Guri. Na sequência, a programação cultural também passou pelo Centro Comunitário do Porto Real 1, com uma intervenção do sanfoneiro Damião e uma oficina de instrumentos recicláveis conduzida pelo multi-instrumentista Zé Renato Gimenes.
Novo espaço para artistas
A proposta do Centro Cultural Araçá é oferecer uma estrutura que possa ser utilizada pela comunidade artística local para diferentes atividades. Com a possibilidade de receber ensaios, aulas, oficinas e eventos, o espaço amplia as alternativas disponíveis para produção e circulação cultural em Araçatuba.
O Festival de Música Instrumental de Araçatuba foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a Associação Paulista Amigos da Arte (APAA) e o Sesc Birigui.
A abertura do Centro Cultural Araçá ocorreu justamente no encerramento do festival, que levou apresentações e ações formativas a diferentes pontos da cidade.
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