O Centro Cultural Araçá foi inaugurado neste sábado (29), em Araçatuba e passa a integrar a estrutura cultural do município. Localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 275, no centro histórico da cidade, o espaço foi aberto oficialmente ao público durante a programação do terceiro e último dia do Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA).

A inauguração marca o início de uma nova opção para a realização de atividades culturais na cidade. O espaço será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura para artistas e agentes culturais, que poderão utilizá-lo para ensaios, aulas, oficinas e diferentes tipos de eventos.

O agendamento para utilização do Centro Cultural Araçá estará disponível a partir de 14 de setembro.