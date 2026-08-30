30 de agosto de 2026
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MIRASSOL

Motorista perde controle e capota carro em vicinal

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Veículo capotou e parou de cabeça para baixo em área de mata
Veículo capotou e parou de cabeça para baixo em área de mata

Uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e capotar na manhã deste sábado (29), na Rodovia Antônio Visoto, entre Mirassol e Jaci, a aproximadamente 120 km de Araçatuba.

O acidente aconteceu por volta das 7h20. Após sair da pista, o veículo capotou e ficou de cabeça para baixo em uma área de mata, às margens da rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram, a motorista já estava fora do carro e consciente.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas.

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