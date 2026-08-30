Uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e capotar na manhã deste sábado (29), na Rodovia Antônio Visoto, entre Mirassol e Jaci, a aproximadamente 120 km de Araçatuba.

O acidente aconteceu por volta das 7h20. Após sair da pista, o veículo capotou e ficou de cabeça para baixo em uma área de mata, às margens da rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram, a motorista já estava fora do carro e consciente.