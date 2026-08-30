30 de agosto de 2026
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Mulher é presa com dry durante abordagem a ônibus em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Droga foi encontrada na bagagem de passageira durante fiscalização na Rodovia SP-300
Droga foi encontrada na bagagem de passageira durante fiscalização na Rodovia SP-300

Uma mulher foi presa em flagrante com um quilo de dry, uma forma concentrada de cannabis, na manhã deste sábado (29), durante uma abordagem a um ônibus na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na altura do km 530 da rodovia. Segundo o Policiamento Rodoviário, durante a fiscalização, os policiais perceberam que a passageira que estava na poltrona 57 demonstrava nervosismo e incômodo.

Os agentes realizaram uma busca nos pertences da mulher e encontraram dois pacotes contendo aproximadamente um quilo da droga.

A passageira foi detida e encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. O flagrante foi ratificado pela autoridade policial, e ela permaneceu presa.

Ainda segundo a polícia, a mulher não possuía antecedentes criminais.

A apreensão, de acordo com o Policiamento Rodoviário, representa um prejuízo estimado em R$ 10 mil ao crime.

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