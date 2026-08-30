Uma mulher foi presa em flagrante com um quilo de dry, uma forma concentrada de cannabis, na manhã deste sábado (29), durante uma abordagem a um ônibus na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na altura do km 530 da rodovia. Segundo o Policiamento Rodoviário, durante a fiscalização, os policiais perceberam que a passageira que estava na poltrona 57 demonstrava nervosismo e incômodo.

Os agentes realizaram uma busca nos pertences da mulher e encontraram dois pacotes contendo aproximadamente um quilo da droga.