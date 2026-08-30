Uma mulher foi presa em flagrante com um quilo de dry, uma forma concentrada de cannabis, na manhã deste sábado (29), durante uma abordagem a um ônibus na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.
A ocorrência foi registrada na altura do km 530 da rodovia. Segundo o Policiamento Rodoviário, durante a fiscalização, os policiais perceberam que a passageira que estava na poltrona 57 demonstrava nervosismo e incômodo.
Os agentes realizaram uma busca nos pertences da mulher e encontraram dois pacotes contendo aproximadamente um quilo da droga.
A passageira foi detida e encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. O flagrante foi ratificado pela autoridade policial, e ela permaneceu presa.
Ainda segundo a polícia, a mulher não possuía antecedentes criminais.
A apreensão, de acordo com o Policiamento Rodoviário, representa um prejuízo estimado em R$ 10 mil ao crime.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.